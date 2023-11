VIDÉO - Sardines de plus en plus petites : le plancton soupçonné

Depuis vingt ans, les pêcheurs ont constaté une tendance assez inquiétante. La taille de plusieurs espèces de poissons, dont la sardine, diminue. Comment l'expliquer et quelles sont les conséquences pour les professionnels ?

Des filets rapportent à quai trois tonnes de sardines. En un coup d'œil, les pêcheurs contrôlent la taille et ils affirment qu'elle est bien plus petite qu'il y a vingt ans. Cette nuit-là, la pêche a été plutôt bonne. Les poissons étaient vendus à 80 centimes le kilo à des mareyeurs. Une sardine plus petite, et surtout pas assez grasse, n'est pas acceptée par les conserveries.

Les entreprises s'adaptent pour maintenir la production et conserver le même poids dans les boîtes. Il a fallu ajouter des sardines à la boîte, conséquence, le coût de production augmente. "On fabrique moins de boîtes à l'heure quand on en met cinq ou six que quand on en met quatre", explique Jérôme Guiffrant, sardinier. Au moment de la consommer vous ne faites pas la différence mais cela perturbe toute la filière.

Des études sont lancées pour expliquer cette diminution de la taille du poisson. La réponse pourrait provenir du plancton. Trois ans de recherches devraient éclairer les professionnels du secteur. 80% de la sardine française atlantique est pêchée dans le Finistère.