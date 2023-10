VIDÉO - Le retour royal des aigles du Léman, plus d'un siècle après avoir disparu

Un moment dont les équipes ont profité pour les équiper d'une bague d'identification et d'une balise GPS. Ainsi, les aiglons sont replacés dans le nid familial, mais dans une partie qui est à l'extérieur de la volière, où ils pourront s'envoler lorsqu'ils le souhaiteront. Une expérience suivie avec grand intérêt par les scientifiques. Chacun à leur rythme, les bébés vont ensuite essayer de déployer leurs ailes et retrouver des gestes enfouis dans leur patrimoine génétique, avec plus ou moins de réussite.