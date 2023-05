VIDÉO - "C'était très très violent" : pourquoi les orques s'en prennent-elles aux bateaux ?

Il a ensuite fait tourner son bateau en cercle pendant de longues minutes, avant qu'elles ne se lassent, probablement désorientées. Le navigateur ne croit pourtant pas à une attaque dirigée contre lui ou le bateau. "Vous savez, les orques, pour pêcher les baleines, se saisissent des nageoires et sondent la baleine jusqu'à ce qu'elle se noie, et je me suis dit qu'un gouvernail, ça ressemble à une nageoire. Et quoi de mieux pour entraîner les petits que d'aller attraper une nageoire sans éventuellement aller attaquer des baleines ?", poursuit-il.