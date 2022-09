Sécheresse : pourquoi les restrictions d'eau continuent si tard dans l'année

Il a plu ce mercredi sur l'Île d'Yeu. Un temps qui n'est pas exceptionnel. Mais au vu de la sécheresse actuelle, cela méritait d'être souligné. De fait, alors que la quasi-totalité de la France subit encore des restrictions d'eau, on peut se demander si la situation actuelle est inédite ou non. En comparant la carte du pays entre ce 28 septembre 2022 et ce même jour un an auparavant, le constat est éloquent.