VIDÉO - Les moissons menacées à cause des risques d'incendies ?

À Fay-Saint-Quentin (Oise), des cendres s'étendent sur environ une dizaine d'hectares. La faute à un incendie en plein champ, qui aurait pu se propager davantage sans l'intervention d'Hervé Davesne, un agriculteur voisin. "Lundi, il était 16h30, on a vu la fumée, on a vu les flammes. La seule chose qu'on a dit, c'est 'il faut y aller'. Donc on est intervenu direct", confie-t-il à notre micro.