VIDÉO - Sécheresse : à Bouleternère, l'eau qui coule du robinet n'est plus potable

Depuis ce vendredi matin, le village de Bouleternère (Pyrénées-Orientales) distribue gratuitement des bouteilles d'eau : un pack d’eau par semaine et par habitant, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Jusqu’à nouvel ordre, il est impossible de boire l’eau du robinet, de laver des aliments ou de se laver les dents avec.

Une habitante nous montre l'eau qui coule du robinet de sa cuisine, qui semble claire et pure, et qui vient pourtant d'être déclarée "impropre à la consommation". Pourquoi l'eau du robinet, n’est-elle plus potable dans ce village et dans trois autres communes des Pyrénées-Orientales ?