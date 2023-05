Sécheresse : à Draguignan, des centaines de personnes se réunissent pour "demander de la pluie"

Cette semaine, la paroisse de la ville d'environ 40.000 habitants avait appelé à une "grande procession provençale" dimanche à 16h30. "Urgence sécheresse. Nous allons reprendre les traditions de nos anciens et processionner pour demander au Ciel de penser à nous", avait-elle appelé, en référence à la tradition des Rogations, des rituels réalisés pour favoriser la prospérité et de bonnes moissons. Pour l'Église, ce genre de rassemblement est aussi l'occasion de rendre la religion plus accessible. "Les Chrétiens défendent la foi catholique, mais la promeuvent peu… Ici, c’est aussi une action en ce sens, destinée à ouvrir l’Église, à la rendre plus accessible", a expliqué le prêtre Dieudonné Massoma à Nice Matin.