VIDÉO - Après la canicule, les arbres sont déjà aux couleurs de l'automne

En raison des fortes chaleurs et de la sécheresse, l'arbre peine à puiser de l'eau avec ses racines. Pour économiser cette ressource, les feuilles arrêtent de transpirer. "L'arbre va se fermer et il va finir son cycle de végétation plus tôt que normalement, et les feuilles vont être exposées à la sécheresse, elles vont sécher, elles peuvent brûler, avoir des coups de soleil et tomber", explique Sarah Bachelart, chargée de mission forêt dans le parc naturel régional du massif des Bauges (Savoie).