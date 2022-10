Sécheresse : ces agriculteurs reviennent à une vieille méthode pour nourrir leurs vaches

Une solution en outre plus intéressante que le foin pour les bêtes. "Le fait de donner de la feuille de frêne, on a des animaux en bien meilleure santé, en bien meilleur état, puisqu’ils continuent à consommer un fourrage frais qui contient des vitamines", sourit Jean-François Bailleau, 59 ans, autre éleveur, près du village de Saint-Chély-d’Aubrac (Aveyron). Et les vaches raffolent des feuilles de frêne. Preuve en est : au bruit du tracteur ou de la tronçonneuse, elles s’attroupent sous les arbres et attendent la tombée des branches.