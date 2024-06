L'eau reste une ressource à protéger, à conserver surtout dans des départements où la sécheresse est récurrente. En Ardèche, les propriétaires peuvent bénéficier d'une aide de 100 euros s'ils souhaitent s’équiper de récupérateurs d’eau.

Comment aider les Français à économiser l'eau en général et surtout en période de sécheresse ? Des options s'offrent à nous. Prenons l'exemple de l'Ardèche, où une assemblée départementale propose une aide de 100 euros aux propriétaires qui souhaitent s’équiper de récupérateurs d’eau. Un coup de pouce financier pour préserver une ressource précieuse dans un département marqué par la sécheresse.

TF1

Sébastien, interrogé dans le sujet ci-dessus, a saisi cette occasion en achetant non pas un, mais deux récupérateurs de 1000 litres chacun, déjà prêts pour alimenter son jardin potager en vue de l'été. "Pour n'importe quel arbre, il faut l'aider un peu quand il démarre", explique-t-il à TF1. "Si on ne les avait pas, on serait obligé d'utiliser l'eau de la ville, et en période de restriction, on ne pourrait pas le faire." Coût de l'investissement ? Près de 350 euros avec une aide départementale pouvant aller jusqu'à 100 euros. Il espère faire des économies de 150 euros par an sur ses prochaines factures.

Comment profiter de cette aide ?

Pour obtenir cette aide, il faut que sa résidence principale soit en Ardèche, et acheter des récupérateurs d'au moins 2000 litres dans un magasin de la région. "On sait très bien que cet été, sur l'ensemble du département, on va atteindre plus de 40°C, et de fait, on sait que nous allons avoir de la sécheresse", explique à TF1 Olivier Amrane, président du conseil département de l'Ardèche. "C'est pour ça qu'on milite fortement pour stocker de l'eau".

Les récupérateurs d'eau se déclinent sous des formes et des contenances bien diverses. Une tendance qui se constate aussi dans les grandes enseignes. En un an, la vente de récupérateurs a grimpé de 50%, et il y en a pour tous les types d'habitation, comme les appartements avec balcon. La chasse à la récupération d'eau continue à l'intérieur des maisons. Dans la Drôme, on distribue des kits pour tester et optimiser les robinets. Dernier conseil pour économiser l'eau : traquer les fuites d'eau. Elles viendraient principalement de vos toilettes. Cette initiative s’inscrit dans un programme plus global, de 10 millions d’euros, voté par le département pour les trois années à venir et dont l’objectif est bien sûr d’améliorer la ressource en eau.