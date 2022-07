Sécheresse : ces plantes qui n'ont pas besoin d'eau

Certains amateurs de jardinages ont ainsi plusieurs petites astuces pour limiter leur consommation en eau. Pour les fruits rouges, il vaut ainsi mieux planter des framboisiers, plus résistants que des fraisiers. Les arbustes rustiques, encore méconnus, permettent également d'afficher un peu de verdure sans consommer trop d'eau.

Enfin, du côté des légumes, pour continuer de déguster tomates et courgettes sans trop dépenser, il est conseiller de pailler son jardin et de récupérer l'eau de pluie afin de l'utiliser le plus possible pour l'arrosage.