"Méga-bassines" : des milliers de personnes attendues samedi dans une manifestation interdite dans les Deux-Sèvres

Le rassemblement est prévu sur trois jours, du 24 au 26 mars, pour le 5e acte de "résistance" aux bassines dans les Deux-Sèvres. Si des participants arrivent dès ce vendredi sur place, la grande manifestation est prévue pour samedi à partir de 8h. Des concerts, des débats et des spectacles seront également organisés tout au long du week-end sur la commune de Melle. Un rassemblement festif qui inquiète toutefois les autorités puisque des éléments radicaux pourraient se mêler à l'évènement selon les autorités.

Sur Twitter ce vendredi matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la mise en place d'un dispositif exceptionnel de 3200 policiers et gendarmes pour "empêcher les casseurs de détruire ou dégrader les installations agricoles". Selon une note du renseignement publiée mardi, les activistes préparent "une multitude d'actions offensives" dont des "opérations de sabotage" contre des mégabassines ou des entreprises participant à ces chantiers. Le but : obtenir un moratoire concernant leur construction, une "catastrophe écologique" et un "projet d'un autre âge" pour Julien Le Guet, porte-parole du collectif "Bassines non merci".

Les autorités craignent la mobilisation d'activistes "parmi les plus radicaux du territoire", confirmant "les risques accrus de violence et de dégradation" alors que la "manifestation est à haut risque". "Le ton, pour les actions à venir et notamment pour la démonstration du 25 mars, s'oriente sans nul doute vers encore plus de radicalité que les précédentes éditions, avec des actions de force toujours plus impactantes et plus violentes", alertent les autorités.