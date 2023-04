VIDÉO - Sécheresse : comment les communes françaises tentent d'économiser chaque goutte d'eau

Se préparer à des étés de plus en plus secs et de plus en plus chauds tout en préservant la ressource en eau, Portiragnes (Hérault) y travaille depuis plus de quinze ans. La ville a massivement investi dans la réparation de ses canalisations et dans la chasse aux fuites grâce à des débitmètres et des compteurs individuels connectés. "Aujourd’hui, on arrive à réparer des fuites dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, contrairement au passé où avant, nous mettions plus d’un an avant de réparer une fuite. C’est une économie qui est substantielle sur la ressource en eau et tout le monde est gagnant pour la simple et bonne raison que l’eau qui n’est pas pompée reste dans le milieu naturel. Ça nous évite également de traiter l’eau pour rien qui est perdue", explique Olivier Archimbeau, directeur eau assainissement, communauté d’agglomération Hérault Méditerranée.

La station balnéaire dépend d’une seule nappe phréatique. Alors, pour qu’aucune goutte d’eau ne soit perdue, la municipalité va encore plus loin dans les économies. Finies les douches publiques. "C’est un confort, mais qui n’est pas indispensable. On va se concentrer sur les choses indispensables, c’est-à-dire l’eau au robinet, l’eau pour nos agriculteurs, l’eau pour les acteurs du tourisme", explique Gwendoline Chaudoir, maire (sans étiquette) de Portiragnes.