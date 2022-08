Sécheresse : comment les Espagnols captent l'eau de pluie

Non loin de Madrid, on trouve un lac totalement artificiel, mais qui permet d’alimenter en eau un million et demi de personnes. Sept milliards de litres d’eau de pluie y sont stockées. C’est un tour de force, dans un pays où il pleut en moyenne deux fois moins qu’en France. Des bassins comme celui-ci, il en existe environ 900 dans toute l’Espagne.