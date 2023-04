Mis sous pression par la ville de Grigny, Coca-Cola arrête de pomper une nappe phréatique de l'Essonne

Depuis son implantation en 1986, l'usine Coca-Cola à Grigny se trouve au-dessus d'une nappe phréatique. Une ressource devenue une mine d'or bleue. Or, pour produire ses bouteilles de Sprite, Coca-Cola ou encore de Fanta, l'usine y puise près de 780.000 m³ d'eau par an, selon une source proche du dossier. Une activité tout à fait légale. Étant propriétaire du terrain sur lequel elle est implantée, l'entreprise a le droit "de disposer librement des eaux de source et des nappes souterraines se trouvant en dessous", pour citer l'explication de la préfecture de l'Essonne, qui rappelait par ailleurs que "comme l'ensemble des préleveurs d'eau, une redevance est due à l'Agence de l'eau Seine-Normandie". Par ailleurs, le forage de la nappe nécessite des autorisations préfectorales, qui sont "révisées et délivrées régulièrement, et qui peuvent évoluer en fonction de la situation de stress hydrique du territoire, sur décision des services de l'État", comme l'avait noté l'entreprise.