Sécheresse : dans quels départements les restrictions d'eau sont-elles toujours en cours ?

La sécheresse inédite, qui touche la France depuis cet été et qui a laissé des séquelles sur de multiples paysages, n'est toujours pas terminée. De nombreux départements métropolitains restent encore soumis à des restrictions d'eau, à des niveaux d'alerte plus ou moins forts. TF1info fait le point sur les zones concernées.

Le site Propluvia, proposé par le ministère de la Transition écologique, répertorie ainsi dans une carte très complète tous les départements où des limitations ont été maintenues. Au premier coup d'œil, c'est le cas pour la majorité d'entre eux : "77 départements sont concernés par une restriction au-delà de la vigilance sur au moins une partie du territoire", indique le ministère sur son site. Seuls une douzaine d'entre eux en sont désormais quasiment totalement affranchis, majoritairement situés dans l'est du pays : l'Eure, les Yvelines, l'Aube, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, l'Allier, la Saône-et-Loire, mais aussi les trois départements de la Côte d'Azur et les Pyrénées-Orientales. Ils figurent en blanc sur la carte.