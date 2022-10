VIDÉO - De l'arsenic au robinet : ce village breton est privé d'eau potable depuis trois mois

Le Finistère n’est plus en alerte sécheresse, mais la nappe phréatique de Berrien, village de 900 habitants, est à sec depuis cet été. Alors, pour éviter de couper complètement son réseau, la mairie a décidé de prélever l’eau dans une ancienne carrière. Et, selon les premiers prélèvements, elle serait non potable à cause d’un taux d’arsenic élevé. Le maire de Berrien n’avait pas le choix. "Pour moi, c’était la solution de la dernière chance. Parce que si on n’avait pas eu ça, je ne sais pas du tout comment on aurait fait. Les rotations de camions-citernes, ça paraissait totalement impossible", se défend Hubert Le Lann.