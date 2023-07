Sécheresse : des contrôles pour l'utilisation de l'eau

Début de patrouille pour la police de l'eau. Dans le département du Var, 87 communes sont en alerte sécheresse renforcée. L'usage de l'eau est par des arrêtés préfectoraux. Les agents, que nous avons suivis, doivent les faire respecter. "On est dans une zone pavillonnaire et on essaie de voir s'il n'y a pas des usagers qui arrosent leur pelouse ou leur potager en dehors des heures recommandées", indique Mathieu Mauro, inspecteur de l'environnement. De 9h à 19h, c'est interdit.