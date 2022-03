VIDÉO - "On n'a pas d'eau" : avec la sécheresse, les incendies précoces dans le sud-est inquiètent

Si quelques reprises de feux étaient encore visibles lundi matin, l'incendie est déclaré comme maîtrisé à Saint-Vallier-de-Thiey. Il a parcouru 80 hectares. Pour les habitants du village, c'est du jamais-vu à cette époque de l'année. "On est dans une période de sécheresse. On a eu un mois de février très chaud. Le climat est en train de changer, on peut se demander pourquoi", lance l'un d'eux au micro du 13H dans la vidéo en tête de cet article.

Les Alpes-Maritimes subissent une sécheresse exceptionnelle. Le feu est passé à moins d'un kilomètre d'un quartier résidentiel. Dans la nuit de samedi à dimanche, une habitante n'a pas beaucoup dormi en voyant les flammes dans la colline juste à côté. Consciente du risque d'incendie, elle sait l'importance de débroussailler autour de sa maison.