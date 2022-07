"C'est la première fois que je vois ça" : dans l'Ouest, la sécheresse entraine des moissons précoces

C'est la récolte de toute une année de travail. Au cœur de la Gâtine, dans les Deux-Sèvres, Thomas Deschamps est à l'œuvre pour les moissons de blé, et cette année est un peu particulière pour lui. "On a deux semaines d'avance au moins, par rapport aux autres années. Même les orges, on a commencé le 11 juin, d'habitude, c'est plus fin juin. C'est la première fois que je vois ça. J'ai jamais commencé aussi tôt les moissons", explique-t-il au 13H de TF1, dans le reportage en tête de cet article.

Le cultivateur peut voir en temps réel le rendement de la moisson. Or, cette année, il n'est pas aussi bon que prévu. "À cause de la sécheresse, le grain n'a pas pu se remplir correctement et on a du petit grain", détaille-t-il.