VIDÉO - "Vachement inquiétant" : plongée dans une nappe phréatique au plus bas dans l’Hérault

Pour voir de nos propres yeux l'état de nos ressources en eau, il faut s'engouffrer, profondément sous la terre, dans la grotte de Clamouse. Ces spéléologues, que les équipes de TF1 ont rencontré, comme on peut le voir dans le reportage en tête de cet article, nous amènent au plus proche d'une nappe phréatique, à travers les galeries où l'eau de pluie s'infiltre en temps normal.

"Quand il pleuvait beaucoup sur le Larzac, une grosse partie des galeries amenait l'eau à Clamouse et ça ennoyait jusqu'au plafond. Là où on se trouve, c'était une zone ennoyée et ce n'est plus arrivé depuis huit ans", témoigne Sandro, responsable de cette grotte. À cause de la sécheresse, le niveau de l'eau ne cesse de diminuer sous ses yeux.

Sandro se rend régulièrement au bord de la rivière souterraine. Soudain, nous nous rapprochons de la nappe. Et là, mauvaise surprise : "Le débit est beaucoup plus faible, c'est incroyable. Le voir à ce débit-là, ça me choque", s'étonne Sandro. "Même au mois d'août, on a un peu plus de débit. Là normalement, quand on avance, on est censé avoir les pieds dans l'eau. C'est vachement inquiétant", s'alarme-t-il.