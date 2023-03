VIDÉO - Sécheresse : le cri d'alarme des agriculteurs face au niveau des nappes phréatiques

Sur la route, la situation semble plutôt encourageante. Il s'agit juste d'eau en surface. Les plaines sont plus vertes. Mais pour Bruno Briffaut, agriculteur de "Bio avenir" à Spay (Sarthe), ce n’est pas suffisant. Depuis l’été dernier, il ne peut plus puiser dans les nappes phréatiques. "Aujourd'hui, ce forage n'est absolument pas utilisé, nous sommes à 100% dépendants de l’eau de la ville pour l’ensemble des activités de l’exploitation", explique le professionnel. Ce qui représente 5000 euros de dépenses en plus par an. De l'eau pour ses 150 bovins, ses 9000 poules, et pour la fabrication des produits.