Sécheresse historique en Paca

Dans toute la région de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, il n'a plu que 64 millimètres d'eau depuis le 1er janvier. Ce sont les 100 premiers jours de l'année les plus secs jamais enregistrés. Pour pouvoir nourrir ses bêtes, Antonio Fallara, éleveur, a dû les descendre au village. Il doit aussi utiliser du foin pour les brebis et les agneaux restés à la bergerie. "On en est déjà à 70 tonnes et ce n'est pas fini parce que l'herbe n'est pas encore prête de repousser", confie-t-il.