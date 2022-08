Sécheresse : ils traquent les fuites d'eau

Chaque année dans la métropole lyonnaise, près de 700 fuites d'eau sont détectées et réparées. Les plus grosses peuvent provoquer de dangereux affaissements de terrain. Pour éviter que cela ne se produise, un travail de maintenance est nécessaire au quotidien. À Rillieux-la-Pape, une canalisation est composée d'un matériau fragile, le PVC. Des techniciens remplacent ce dernier par du polyéthylène haute densité, qui bien plus solide.