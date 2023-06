VIDÉO - Incendie à Argelès-sur-Mer : trois campings évacués, dix hectares brûlés

Il est 15h, le long de la départementale 914, entre Perpignan et Cerbère, sous l'œil médusé des habitants. Un feu de broussailles est en train de se muer en un incendie menaçant. Attisé par un vent marin et des rafales à 50 km/h, il s’approche d’habitations et d’une zone commerciale. Depuis le début du printemps, les riverains vivent dans l'angoisse permanente d’un départ de feu.