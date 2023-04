Sécheresse, incendies, canicules... Les chiffres édifiants du changement climatique en Europe

L'une des conséquences les plus visibles du changement climatique dû aux activités humaines est la hausse des températures. Selon C3S, 2022 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, avec 0,9°C de plus que la moyenne calculée entre 1991 et 2020. L'été a même été le plus chaud jamais enregistré avec un thermomètre atteignant, en moyenne, 1,4°C de plus que la moyenne récente. Des canicules estivales qui ont contribué à une "sécheresse étendue et prolongée" qui a notamment affecté des secteurs d'activité comme l'agriculture, le transport fluvial ou l'énergie, a rappelé Samantha Burgess, directrice adjointe du C3S. Par ailleurs, la Méditerranée a été frappée par une canicule marine sans précédent.