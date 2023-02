VIDÉO - Des incendies dès le mois de février : l'inquiétude monte en Gironde

La forêt a brûlé à seulement quelques mètres des maisons. De quoi réveiller de mauvais souvenirs chez les habitants. Au cours de l'été 2022, les feux de Landiras ont ravagé 20.000 hectares tout autour de cette commune.

"Qu'est-ce que ça va être encore cet été ? C'est vrai que c'est angoissant", s'inquiète une riveraine. Les habitants qui ont l'habitude de jeter leurs déchets verts à la déchetterie s'insurgent face aux comportements de certains autres. "Les gens brûlent des déchets verts dans les jardins. On sort d'un incendie, et on se rend compte qu'ils n'ont pas compris la leçon", se désole l'un d'eux. D'ailleurs, brûler les déchets dans son jardin est strictement interdit et passible d'une amende de 450 euros.