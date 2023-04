VIDÉO - Sécheresse : Israël, un modèle de gestion de l'eau à imiter ?

Elle figure parmi les dix plus grandes usines de désalinisation au monde. Chaque jour, l'usine de Sorek dans le centre d'Israël pompe des centaines de milliers de litres d'eau de la mer Méditerranée. L'objectif ? Fournir de l'eau potable à partir de l'eau salée, à plus d'un million d'habitants, soit plus de 10% de la population totale du pays. Le procédé n'est pas parfait : 50% seulement de l'eau pompée est potable après le traitement. Le reste, plus chargé en sel, est rejeté au large.

En tout, le pays compte cinq usines de ce type. Ce qui permet de fournir 75% de l'eau potable à partir d'eau de mer. "Le dessalement est la seule façon de produire en grande quantité [de l'eau potable]. Quand on ouvre un robinet en Israël, on est sûr d'avoir de l'eau", juge David Muhlgay, le vice-président IDE Technologies, la société propriétaire de l'usine de Sorek.

Au-delà de son rendement, ce procédé a d'autres limites, comme ses besoins énergétiques. Et ce, alors que seulement 8,1% de l'énergie consommée par Israël, en 2021, était issue de sources renouvelables. Lorsqu'elles tournent à plein régime, les usines de dessalement israéliennes consomment jusqu'à 5% de l'énergie totale du pays.