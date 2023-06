La pluie n'a rien changé, "deux tiers" des nappes phréatiques toujours "sous les normales"

"Longtemps, on a vécu comme des enfants gâtés en pensant qu'on n'allait jamais manquer d'eau", a rappelé Christophe Béchu, pointant notamment du doigt une bétonisation trop importante - "ces 50 dernières années, on a plus artificialisé les sols qu'en 500 ans" - et la nécessité de mieux s'adapter au fait que nous aurons "moins d'eau disponible" et de "lutter contre le gaspillage". Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), en charge de la surveillance des nappes phréatiques dans l'Hexagone, doit publier, mercredi après-midi, son bilan complet pour le mois de mai 2023.