Sécheresse : la récolte des fruits impactée

Le manque d'eau entrave le bon développement de certains fruits et légumes, même si le soleil ne va pas directement les brûler. Pour Guillaume Seguin, la récolte de ses pommes s'annonce mal cette année. "Ça c'est un fruit qui fait 52 millimètres de diamètre. Donc, on a presque la taille d'une belle prune, mais certainement pas d'une pomme", explique-t-il. Avec le soleil, même les fruits bien développés sont en danger. Avec la sécheresse depuis plusieurs semaines, l'arbre se met au repos et a un impact direct sur les pommes.