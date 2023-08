VIDÉO - Sécheresse : la réutilisation des eaux usées bientôt facilitée en France

Pour pouvoir utiliser cette eau, l'agglomération a dû patienter pendant plus de cinq ans. Mais un nouveau décret va assouplir dans les prochains jours les règles pour permettre aux collectivités de réutiliser les eaux usées plus facilement. La constitution des dossiers se verra par exemple plus accessible. L'agence régionale de santé (ARS) ne disposera plus de son droit de veto et n'aura désormais qu'un avis consultatif. Par ailleurs, l'autorisation préfectorale ne sera plus délivrée pour cinq ans maximum, mais pour une durée indéterminée.