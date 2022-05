Sécheresse : la traque des fuites d’eau

Paul Massa est chasseur de fuites. Il a été appelé par un particulier pour vérifier l'étanchéité du réseau. Pour cela, il injecte du gaz dans toutes les canalisations. Une tâche minutieuse et compliquée, car tout est encastré dans les murs et dans les sols. Les deux heures de recherches sont facturées à 500 euros. La propriétaire est rassurée, aucune n'a été constatée. Mais ce n'est pas toujours le cas, et les conséquences peuvent parfois être importantes.