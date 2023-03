VIDÉO - Sécheresse : le recours aux eaux usées, une solution encore trop peu utilisée

Dans ces bassins de roseaux, l'eau usée de près de 3000 habitants s'infiltre chaque jour pour être traitée et décontaminée. "Ces roseaux vont héberger des microbes, qui vont naturellement transformer ces eaux usées pour répondre aux normes de rejet pour se retrouver dans l'environnement", explique Vincent Moulia, chercheur et spécialiste en microbiologie, interrogé dans le 20H de TF1.

L'objectif de la station d'épuration est de réutiliser l'eau traitée pour lutter contre la sécheresse, de plus en plus intense dans l'Hérault, comme dans de nombreux départements de l'Hexagone. Utile pour les agriculteurs, qui font face à des pénuries d'eau. À quelques centaines de mètres, dans une vigne, les premiers tests sont effectués et l'irrigation se fait avec l'eau de la station.