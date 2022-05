Sécheresse : les bassines au secours des agriculteurs

Fraîchement mise en service, une retenue d'eau va permettre à quinze agriculteurs de faire face à la sécheresse. Dans les Deux-Sèvres, il n'a pas plu depuis deux semaines. Ces réserves, accumulées pendant l'hiver, sont donc devenues essentielles. "Si on veut maintenir le nombre d'agriculteurs sur le territoire, installer des jeunes, avoir une diversité de production et des productions locales, on aura du mal à le faire sans eau", explique Thierry Boudaud, agriculteur.