VIDÉO - Sécheresse : les nombreux atouts des plantes grasses, peu exigeantes en eau et en entretien

Dans son jardin exotique, Jean-Baptiste Arneodo, 94 ans, continue de prendre soin de ses milliers de cactus et plantes grasses. Ce passionné, depuis l'âge de quatorze ans, prépare encore des boutures pour proposer un large choix de plantes à ses clients. Sur les étals, une multitude de plantes aux formes et couleurs variées. Elles attirent de plus en plus.