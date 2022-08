REPORTAGE - Des dizaines de poissons morts en Alsace : on vous explique le phénomène

C'est une catastrophe pour cette année et pour les suivantes. Avec une telle sécheresse, l'écosystème de la rivière d'Andlau aura du mal à retrouver son équilibre. En amont de la rivière, le manque d'eau est encore plus marquant. On peut y voir des berges à nu et de la terre craquelée par la sécheresse. Pour espérer un retour à la normale, il faudrait des précipitations abondantes et concentrées.