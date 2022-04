Sécheresse : les pompiers des Bouches-du-Rhône déjà en alerte

Les pompiers ont les yeux rivés sur les nuages. Et bonne nouvelle, la pluie est enfin arrivée en Provence pour plusieurs jours. Suffira-t-elle à charger la nappe phréatique ? Selon eux, c'est insuffisant. Durant les journées à risques, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône renforcent d'ores et déjà leurs effectifs. Avec une centaine de soldats du feu supplémentaires. Tous espèrent un printemps pluvieux dans le sud pour passer un été le moins chaud possible.