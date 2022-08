Sécheresse : les sangliers sortent du bois

Cet été, à chaque fois qu'André Lanza, vigneron de la coopérative Les vignerons de Grimaud à La Garde-Freinet dans le Var, vient voir ces vignes, il fait le même constat : toujours moins de raisin à cause des sangliers. "Si on cumule toutes les grappes dans la parcelle, on va se retrouver à la fin avec des tonnes", déplore-t-il. Les responsables sont les sangliers, mais la coupable avant tout selon André, c'est la sécheresse qui oblige ces animaux à survivre.