VIDÉO - Mobilisation contre les méga-bassines : les arguments des pro et des anti

Plus en détail, le terme "méga-bassine", renvoie à des réservoirs d'eau semblables à des piscines géantes creusés dans la terre afin d'irriguer les cultures en été quand les précipitations se raréfient. Généralement construites dans des champs ou des terrains vagues, elles peuvent mesurer jusqu'à dix hectares, soit l'équivalent d'à peu près dix terrains de foot, et atteindre dix à quinze mètres de profondeur, soit l'équivalent de 300 piscines olympiques en capacité de stockage. Comment sont-elles remplies ? Via un système de pompage qui permet de puiser l'eau dans les nappes superficielles et les cours d'eau en hiver, selon un principe de "substitution".

S'il en existe déjà une centaine en France, plusieurs projets sont plus en ou moins avancés. Seize, d'une capacité totale d'environ 6 millions de mètres cubes, doivent notamment être créées principalement dans les Deux-Sèvres. Or, si ces dernières sont littéralement maudites par les défenseurs de l'environnement, elles sont considérées comme essentielles par les agriculteurs. "Ca peut leur permettre en temps de sécheresse, l'été quand c'est un peu plus dur à produire de pouvoir bénéficier d'un peu d'eau pour faire pousser les cultures", insiste Jérémy Décerle, député européen et ancien agriculteur, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.