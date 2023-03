VIDÉO - Sécheresse, manque d’eau… Des moules envahissent le lac de Vouglans dans le Jura

Sous l’eau, c’est le même constat : les moules sont partout. Jamais il n’y en avait eu autant ici. Si elles sont plus nombreuses cette année, c'est que l’eau est bien plus chaude en raison des fortes températures de l'été dernier. Mehdi El Bettah est ingénieur à la fédération de pêche du Jura. Ce jour-là, il vient identifier l’espèce. "Quand on la pose sur un support plat, elle reste à plat. On est en présence de moules zébrées. C’est une moule en provenance de la mer Noire qui a transité à travers les canaux de navigation et qui a commencé à coloniser les hydrosystèmes français depuis déjà plusieurs décennies", explique-t-il.