VIDÉO - Sécheresse : ruée sur les récupérateurs d’eau de pluie dans le Gard

Si vous jetez un œil dans les jardins de cette commune du Gard, difficile de ne pas croiser des récupérateurs d'eau de pluie. Marie-Christine vient tout juste d'en installer un. Grâce à la pluie tombée ce week-end, elle dispose de 500 litres d'eau. Le printemps arrive, elle peut arroser les fleurs sans avoir à puiser de l'eau potable. "On se rend compte qu'il y a de moins en moins d'eau et de plus en plus de sécheresse. C'est une manière écologique d'arroser le jardin", dit-elle.