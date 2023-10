VIDÉO - Sécheresse : moins gourmande en eau, l'aloe vera séduit le sud de la France

À 25 ans, Thomas Montes est le premier dans la région à cultiver et à transformer lui-même le produit pour en faire du gel. Il s'est lancé il y a six ans, mais la commercialisation de ses flacons vient de commencer en juin dernier. Il a fait 6000 euros de chiffre d'affaires en quatre mois. Une trentaine de salons de beauté et trois pharmacies les commercialisent, ce produit naturel et local a déjà ses adeptes.