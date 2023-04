"40 départements" en vigilance ou en alerte, des communes manqueront d'eau cet été

Selon lui, outre l'absence de pluie, d'autres problématiques créent la rareté de l'eau. "Nous avons beaucoup trop de fuites sur nos réseaux, près de 200 communes ont plus de 50% de fuites", regrette-t-il. D'autant qu'un retour à la normale des dernières années ne semble pas au programme. "Il faut changer les mentalités et que l'on arrête de penser que nous aurons de l'eau pour toujours, tout le temps et pour tout le monde", martèle le ministre.