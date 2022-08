Sécheresse : "On est en train de basculer vers quelque chose de nouveau"

Selon l’hydrologue, "on aura de plus en plus de situations estivales avec ces températures hors normes", alors que la France a été longtemps préservée grâce "aux énormes recharges hivernales, parfois même excédentaires, quand on abordait le printemps".

De nouvelles études montrent que l’anticyclone des Açores "se renforce au large du Portugal et amène des situations hors normes", qui ne concernent pas seulement la France. Un contexte qui doit être pris en compte d’urgence, compte tenu de ses implications sur l'environnement, mais aussi sur l'activité économique. "En gestion de crise, on doit planifier des scénarios pour évaluer comment s’y préparer dès maintenant pour réfléchir ensemble à devenir plus résilients."