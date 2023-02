VIDÉO - Sécheresse : par crainte de la pénurie d'eau, cette commune du Var gèle les permis de construire

La décision n'est pas sans conséquence pour les artisans de la région. Et pour cause, moins de chantiers, c'est aussi moins de travail en perspective pour les professionnels du secteur de la construction. Conscient que son activité va baisser, l'un d'eux n'est cependant pas surpris par la décision du maire. "Je pense que c'est une nécessité", concède Jérôme Lombard, entrepreneur dans le bâtiment. "Même en étant du métier, on est réalistes et on voit bien qu'il y a trop de problèmes. Le manque d'eau déjà, et puis la qualité de vie qui a baissé parce que les infrastructures ne suivent pas..."

Même constat ou presque chez un vendeur de matériaux de la commune, qui redoute un coup d'arrêt pour son activité. "On était sur un secteur assez prometteur, il y avait du travail pour tout le monde. Là, je pense qu'on va prendre un bon coup de massue", redoute Olivier Percepusse, un commercial. "Il fallait s'y attendre mais c'est quand même dramatique..."