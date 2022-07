Sécheresse : peut-on encore arroser ?

Les légumes sèchent sur pied, c'est un vrai manque à gagner pour ce retraité modeste. "Je suis désolé, mais moi, c'est pour vraiment faire vivre ma famille", explique-t-il. Le sud connaît sa plus grande sècheresse depuis 1959. Les communes de Biot et Antibes (Alpes-Maritimes) sont donc les plus touchées. Elles subissent les mesures les plus fortes.