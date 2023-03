"Plan Eau" : qui prélève et consomme le plus en France ?

Du côté des plus gros utilisateurs d'eau en France, la production d'énergie pointe à la première place en termes de prélèvements (16,8 milliards de mètres cube) mais est largement devancée par l'agriculture en termes de consommation. En effet, le refroidissement des centrales électriques représente 64% de l'eau prélevée (15,3 milliards de m3), essentiellement utilisée pour les centrales thermiques et nucléaires. Des volumes qui sont ensuite très rapidement restitués à la nature à l'endroit où ils ont été prélevés, ce qui rend la quantité d'eau effectivement consommée faible (12%).

C'est l'inverse pour l'agriculture qui compte pour 9% des prélèvements globaux (2,4 milliards de m3). Mais cette eau est peu restituée dans la nature, utilisé en grande partie pour irriguer les plantes. La quantité effectivement consommée est ainsi importante : 58%, ce qui fait du secteur agricole le premier consommateur d'eau en France. Son impact est particulièrement important en été, où elle peut représenter jusqu'à 60% de la consommation totale sur les seuls mois de juin, juillet et août. Plus de 40% des volumes de l’irrigation sont concentrés pour la culture du maïs à grains et semences, 20% pour le blé, 7% pour le maïs et les fourrages, 7% pour les légumes frais, 6% pour les vergers et 2% pour les vignes.

Concernant les autres secteurs, l'eau potable représente des prélèvements atteignant 5,3 milliards de mètres cube et 26% de la consommation, et les usages industriels prélèvent 2,6 milliards de mètres cube par an pour une consommation de 4%.