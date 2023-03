VIDÉO - Sécheresse : pourquoi c'est le moment de s'équiper de récupérateurs d'eau ?

Le mois de février a été le plus sec depuis près de 40 ans dans les Hauts-de-France. Alors, les jardineries proposent déjà toute une gamme de récupérateurs d'eau. "Il y a des modèles qui vont commencer à évoluer en taille pour réserver plus d'eau", montre François-Xavier Gabriel, responsable d'une jardinerie, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. Le choix va de simples cuves noires, à partir d'une soixantaine d'euros, à des modèles beaucoup plus esthétiques, imitation bois, crépi ou pierre, forcément un peu plus chers.