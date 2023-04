VIDÉO - Sécheresse : pourquoi la pluie ne suffit pas à remplir nos sous-sols ?

Dans le département d’Indre-et-Loire, les habitants constatent jour après jour les effets du dérèglement climatique. "Je suis arrivée il y a deux ans, on ne voyait pas les fondations du pont Pierre, mais maintenant, on les voit, donc il y a quelque chose qui n’est pas normal", estime une autre jeune femme.

Malgré un mois de mars très pluvieux, le plus arrosé depuis cinq ans, le niveau des nappes phréatiques reste inquiétant. "C’est incroyable. Le voir à ce débit-là, vraiment, ça me choque. Même au mois d’août, on a un peu plus de débit", affirme un homme.