VIDÉO - Sécheresse : pourquoi les méga-bassines divisent-elles autant ?

Pour les opposants aux mégabassines, c'est aussi leur efficacité qui est en cause. "Lorsque vous faites passer de l'eau du sous-sol à la surface", nous explique l'hydrobiologiste Christian Amblard, "vous l'exposez au soleil, donc à un processus d'évaporation". Le scientifique estime aussi que des bactéries toxiques risquent alors de se développer, qui rendraient l'eau inutilisable. Plus globalement, les hydrologues dénoncent l'artificialisation des sols, utilisée pour maintenir le modèle d'exploitation agricole actuel, et plaident pour la création de haies et de zones humides.